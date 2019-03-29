陳建仁讓位 黃偉哲：謙沖為懷精神令人敬佩

2019-03-29 18:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕副總統陳建仁宣布「讓位」，引發各界關注，是否為了促成「蔡賴配」？對此，民進黨籍台南市長黃偉哲說，陳副總統謙沖為懷的精神，令人由衷的敬意。

黃偉哲說，其實「英德之間」不管由誰出線，陳副總統應該都是最佳的搭檔，驟然聽到他不再續任，令人感到非常遺憾，而且事實上他也有信心期待，英德之間的競爭，一定能像陳副總統一般的君子風範。

副總統陳建仁透過臉書發表公開信，宣布自己階段性任務希望在明年告一段落，這是能為蔡英文總統、為台灣作出的最好決定。

綠營基層人士認為，陳副總統是理工出身學者，為人正直，不戀棧權位，只為大局著想，學者風範值得讚揚。

有賴清德親近幕僚說，賴清德出來參加民進黨總統初選不是為了個人，主要是在這次立委輔選過程中，深刻感受中國滲透威脅之巨大與基層憂慮，台灣主權與民主價值面臨困境更加艱困，希望透過初選機制與過程，更激發凝聚民進黨團結向心力及全民共識，「初選勝負不在賴清德的考量中」，黨內散播「蔡賴配」說法，真的是不理解賴清德個性的說法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/