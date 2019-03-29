開口只誇共產黨！「女版黃安」：台灣國民年金是狗屁

2019-03-29 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕久居中國、投票時回台灣的藝人「女版黃安」劉樂妍今天（29日）在微博上抨擊我國國民年金制度，「我覺得台灣的國民年金根本是狗屁，是失業罰款」、「我相信共產黨，不會失信於人民」。

劉樂妍寫道，自己在中國時常在路邊看到遊手好閒、打牌聚賭的老先生與老太太，每天愉快地賭博或遊山玩水，「這要是在我們台灣，明明都還是工作的年紀」，她提到自己在台灣住家樓下的管理員，「全部都是滿頭白髮的爺爺」，但在中國的這群老人全都已退休。

劉樂妍說，一位中國的年長男性告訴她「退休了」，她心想「如果這是我爸媽，我一定會很頭痛，他要活到80，我就要養他30幾年」，但這群老人卻說「不用養」、「有退休金」，劉樂妍對此痛批台灣的國民年金是「失業罰款」，目前執政黨又砍掉軍公教的退休福利。

劉樂妍提到，現在看到中國街道上遊手好閒的年長人士，就讓自己想要在中國存退休金的想法愈發強烈，「我真的好想要大陸（中國）的退休金啊」、「我要老死在這裡」，「我相信共產黨，不會失信於人民。所以我一定要在這裡存退休金。我劉樂妍，2019年，一定要搞定自己未來在北京的退休金！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/