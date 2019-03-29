南市議員爭取幫鄰長「加薪」 1月千元年需1.1億

2019-03-29 22:34

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行民政業務部門報告，由民政局及各區長赴市議會報告，多位議員質詢，認為其他五都有鄰長津貼，只有台南沒有，要求市府應正視鄰長義務工作津貼問題，主張「編列鄰長工作交通補助」，不能發2、3000元，至少可從每月1000元開始做起。

以台南市全市9660鄰計算，如果每月1000元，1年所需費用約1.1億元。民政局長顏振標表示，市長黃偉哲也很關心鄰長的福利，也有一套想法。他說，增編鄰長交通補助費需視財政整體規劃，他儘量朝議員的想法來做，「給我時間和空間，我來做，我來努力。」

今天包括市議員許又仁、林阳乙、黃麗招等人表示，南市是全國六都中唯一沒有鄰長工作交通補助費，為此發起「編列鄰長工作交通補助」連署，並邀請全市9000多位鄰長響應，希望匯集基層鄰長的心聲，讓市府正視這個問題。

許又仁表示，鄰長是民政工作的第一線，是義務幫市府做工作，除了春節慰問金1000元外，鄰長並沒有現金的津貼補助。歷年有許多市議員透過議會提案、質詢和召開記者會凸顯這個問題，但都沒受到市府的重視。

陳怡珍說，台南市去年進行里鄰整編，由現行752里調整為649里，1萬4730鄰調整為9660鄰，全市共減少了103個里，縮減近5000位鄰長。影響所及，每位鄰長的服務範圍擴大了，但整併過後所節省的經費卻沒有回饋到鄰長本身，要求民政局儘速編列鄰長交通補助費，鼓勵士氣及提升服務效能。

另外，包括郭鴻儀、鄭佳欣、李鎮國等人也表達關切，希望能增加鄰長津貼。

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