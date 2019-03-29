介意徵召嗎？ 王金平反問：那你覺得公平嗎？

2019-03-29 17:13

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選創意無限，已表態參選的前立法院長王金平、前新北市長朱立倫接連表達不滿意見，王金平下午在辦公室被媒體問及「很介意徵召嗎？」他反問：「那你覺得這樣公平嗎？」但他也隨後說，因為制度還沒確定，總要表示一點意見讓黨中央知道。

王金平指出，黨中央如果要徵召，應該先弄清楚是否要徵召的人一定當選、沒被徵召的人一定不會當選，現在辦法還沒出來，談要不要選到底都是假設性問題，但他有自信關關都能過，就先等黨中央公布確定的初選辦法。至於結果不如預期，黨主席吳敦義要不要負責？王金平說，這是另外一檔事，不必談那麼遠。

被問及「很介意徵召嗎？」時，王金平反問記者：「那你覺得公平嗎？」並表示，在規則還沒訂出來前，大家總要表示一點意見，讓黨中央了解不同想法，他雖然尊重初選辦法、沒辦法改變什麼，該反映的還是要反映，就看黨中央怎麼做。

被問及「國民黨有分裂本錢嗎？」時，王金平先說不知道，後來又解釋，國民黨無論如何都要團結，不是講過很多次嗎？如果三角督選情當然會更複雜，因此要團結。

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