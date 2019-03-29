國民黨南投黨部主委 海巡署退將楊麗川接任

2019-03-29 22:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨南投縣黨部主委職缺，今舉行佈達典禮，由國民黨副主席曾永權親自主持，新任主委是海巡署退休少將、現任黃復興黨部南投支部主委楊麗川，楊說，上任後首要目標是打贏2020大選，面對立委選戰，對現任立委馬文君、許淑華都深具信心，並會全力支持黨內提名的總統候選人。

國民黨南投縣黨部前任主委洪榮章，自去年選後請辭、出任彰化副縣長後，就懸缺多時，今由國民黨副主席曾永權代表黨主席吳敦義頒發派任書，吸引眾多黨員到場觀禮見證。

國民黨副主席曾永權表示，去年五合一選舉，國民黨在22縣市拿下15個，並取得19席議長寶座，盼新任主委能承擔重任，在明年大選協助重返執政、撥亂反正。

楊麗川說，縣黨部主委一職並非人生規劃，可說是意外的路程，但他接任後，將會全力以赴，贏得2020大選，像是立委馬文君、許淑華都是很好的人才，有信心會競選連任，針對總統選舉，則會全力支持黨內推出的人選。

楊麗川在2008年從海巡署南巡局長退休，官拜少將，是現任黃復興黨部南投支部主委，今出任南投縣黨部主委後，仍會繼續兼任。

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