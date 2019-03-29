不戰了！張花冠棄選立委 支持陳明文連任

2019-03-29 16:45

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕民進黨重量級嘉義縣山區立委陳明文，今天完成黨內立委初選登記時強調，參加登記是選擇留在地方與鄉親一起打拚，繼續爭取嘉義的建設，以及守護台灣的主權，原本傳出也可能參選立委的前嘉義縣長張花冠則發出棄選聲明，表達支持陳明文爭取連任，共同為2020年總統與立委選戰而努力奮鬥。

前嘉義縣長張花冠辦公室下午發文指出，團結才是力量的基礎，2020年總統與立委選舉唯有避免分裂，才能持續維繫民進黨於嘉義的優勢地位，因此，張花冠放棄參與此次民進黨立委初選提名登記，並支持陳明文爭取連任，共同為2020年總統與立委選戰而努力奮鬥。

陳明文是在嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議會議長張明達、副議長陳怡岳等人陪同下，前往民進黨嘉義縣黨部繳交區域立委提名初選參選人登記申請書，以及新台幣30萬元登記費、35萬元民調費用及10萬元保證金，完成立委初選登記作業。

陳明文表示，許多鄉親認為以其完整資歷可爭取擔任不分區立委比較輕鬆，不過他始終認為留在地方與鄉親一起打拚更重要，因為可以繼續爭取嘉義的建設，以及守護台灣的主權。

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