宋楚瑜連任親民黨主席 要勸進者「稍安勿躁」

2019-03-29 16:33

〔記者黃欣柏／台北報導〕親民黨今舉辦黨主席及全國委員選舉，黨主席一職仍由現任主席宋楚瑜連任。宋楚瑜稍早出面受訪，透露下個月將會訪中，但不確定是否會跟對岸官員見面，不過訪中重點會放在港珠澳，不會訪問北京，也不會就兩岸問題做任何協商或協議。至於是否參選總統，宋仍未把話說死，僅表示黨內還要做整體考量，請外界「稍安勿躁」。

宋楚瑜表示，雖然訪中日程還沒確定，但原則上會在4月，主要是要了解最近台商在珠江三角洲，尤其是在深圳所面臨的轉型問題，同時也會了解一下最近對岸發展的問題與措施，以便思考台商將來可以怎樣去做調整。

至於是否受到中方邀請，宋楚瑜表示，對岸一些安排，自然會做一些考量，原則上是有些溝通協調，但這次主要還是針對港珠澳地區的發展情況，不會訪北京，也不會就兩岸問題做任何協議或協商，會跟哪些對岸官員見面則還沒確認。

宋楚瑜隨後不忘自我推銷，提到他從20幾歲就開始研究對岸，「台灣政治人物沒人比我更了解對岸發展」，並強調台灣會有今天的民主發展，「宋楚瑜跟親民黨有重大貢獻」，隨後還開玩笑要現場媒體聽完後稍微了解一下他這個「老灰阿」（台語：老人家），以後跟他講話能稍微尊重一點。

宋並批評，有人嘴巴說要協調改革，但連改革是什麼都搞不清楚，其實改革比革命還難，因為要打兩面戰爭，既有利益者反改革，老百姓卻希望改快一點，事情有些快不得，有些慢不得，都有優先次序。

對於近期不少台灣政治人物出訪美國、中國，宋楚瑜表示，他不需要到美國跟他們協調，反而是美國派團來問他一些事情，例如之前「美國之音」從華盛頓派訪問團來，花5小時採訪他，他當時就告訴「美國之音」，台灣人不需要親美或親中，而是要親民，「我們就是那個親民黨，天大地大，人民最大！」

宋楚瑜強調，台灣民眾不可能放棄自由民主，但也不希望兩岸戰爭，有些美國熱心人士想幫台灣變成像以色列一樣，這樣台灣會受不了，因為如果台灣變以色列，連女生都要當兵，不過台灣人絕不畏戰，打到變成廢墟也要繼續打，絕不會放棄我們的價值與爭取自由民主的權利。

宋楚瑜說，台灣人最希望票照投，網照上，廟照去拜香，錢照賺、總統照罵，言論跟宗教自由絕不放棄，「不能去溝通的話還叫親民黨嗎？」他強調，自己3度參選總統，雖然沒當到台灣這條船的船長，但絕不希望這條船被搞沉，畢竟他也當過台灣唯一民選省長，對台灣很有感情。

宋也提到，AIT（美國在台協會）即將迎接成立40週年，這個單位是他當年以中華民國發言人身分宣布同意成立的，有人問他對AIT有什麼期許，他的回答也是「AIT」，A是Accurate（準確），I是Integrate（整合），T則是Transparent（透明），要準確把台灣狀況告訴美方，也把美方想法告訴我們，而且不要偷偷摸摸，台灣價值也不可以隨便出賣，這才是我們期盼的兩岸和平。

被問到如何因應台北市長柯文哲可能參選總統，宋楚瑜說，目前為止他有不少機會跟柯交談，但柯沒跟他談過要選總統，因此要等柯做完選擇，他再來評論如何因應。

對於自己是否第4度參選總統，宋楚瑜也沒把話說死，僅表示就中華民國法令而言，親民黨也有入場券（指提出總統候選人），但要不要進去還要由黨來做整體考量，現在大家天天看很多相關報導，已經「夠亂了」，請外界稍安勿躁。

面對黨內勸進，宋楚瑜說，有很多鄉親跟他講好可惜2000年大選竟然不能讓一個能勝任總統的人來為台灣開創新局，他現在也要提醒鄉親，各黨各派都在談誰能勝選，但鄉親應該想想誰能勝任，過去他跟3個人選過，結果陳水扁去坐牢、馬英九把國民黨弄到大敗，現在蔡英文做了兩年多，我們來看她有沒有好辦法讓人民覺得她能勝任。

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