賴清德哽咽：寧輸掉初選 也不會傷害蔡總統

2019-03-29 16:29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德今（29）日出席新書發表會，他表示，只有打典範級的君子之爭的初選，才有辦法重新贏得對國人支持。講到一半，他也一度哽咽說，「我寧可輸掉這場初選，都不可能傷害蔡英文總統」，「所以黨政高層所釋放的消息我不回應，就留給國人判斷」。

賴清德今日發表「用行動帶來希望：賴清德的決策風格」新書。蔡英文總統也送上超大盆花籃祝賀，擺在記者會入口處十分吸睛。

賴清德數度強調，這本書出版與他參選總統初選無關，他拿出過去擔任立委的「問政通訊」說，每一票都是一世情，他要向鄉親報告他的問政。他念著「問政通訊」的主題，有一次是在說「一個主權獨立的台灣、一個精神分裂的中國」，賴也開玩笑說，這個主題好像現在也蠻好用的。

而另一個「問政通訊」是在談中國通過反分裂法後「以民主改革來捍衛台灣」。他強調，自己的理念一直都沒有改變，對台灣主權的堅持、捍衛台灣的民主與自由生活的理念，也一直都沒有改變。

對於先前曝光的摘要披露，賴清德接任院長前與蔡英文談話，賴清德今天說，他跟總統報告是跟總統表達一個希望、兩個請示、一個建議。

在一例一修修法上，他建議請示蔡總統是否應該要修法，蔡英文也「表達應該要修」。而另外兩個「請示」，則是「阿扁的特赦」與他自己一貫的「台獨主張」。總統也認為這是賴一貫的主張，可以繼續主張這兩件事情，其他事情她會處理。另一個則是憲政議題。

賴清德也認為，只有打一場典範級選戰，超越個人、派系，完全為國家的君子初選，民進黨才能重新贏回國人支持。

賴清德接著哽咽說，「我寧可輸掉這場初選，都不可能傷害蔡英文總統」，所以黨政高層所釋放的消息，他就留給國人判斷，不再回應。

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