兩岸政治協議門檻 董立文：用公投卡中國就夠了

2019-03-29 15:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕「兩岸人民關係條例」修正草案明訂兩岸協商簽署「政治協議」，應經國會雙審議及人民公投，台灣智庫諮詢委員董立文今天表示，「這是我們對『習五條』最好的回應」，他認為，無論國會設定4分3或2分之1的門檻都不重點，只要涉及台灣前途須經公投，「中共不會跟我們談任何事情，這樣就夠了」。

行政院院會昨通過「兩岸人民關係條例」修正草案，政大今舉辦「兩岸條例有關『政治議題協議民主監督程序』修法之探討」座談會。

董立文指出，前總統馬英九在2011年總統競選期間，曾提出兩岸和平協議的政見，並表示簽署前要徵求民意，因此會先交付公投。馬連任後，2013年10月也清楚表示和平協議須公投。國民黨主席吳敦義也說，修正案若得到廣大民眾認同，國民黨未來執政也不一定要再修回來。看起來，吳也不反對雙公投，可見公投是藍綠的共識。

董立文分析，「習五條」公布後，中國找了很多台灣統派到中國討論「一國兩制台灣方案」，然後也注意台灣的回應，而蔡政府討論簽和平協議的法律要件，就是對「習五條」最好的回應。有人從「習五條」解讀為北京想與台灣簽和平協議，但他認為，習想的是「台灣基本法」、「一國兩制」，只要能確立兩岸和平協議相關的雙公投程序，這就夠了。

台灣守護民主平台理事宋承恩認為，這次修法是民主程序性的安全閥，必須要有民主正當性和民意共識，就是防禦性的概念。在「習五條」提出後，北京對統一已不會無限期拖延，而和平協議牽涉到改變台灣與中國之間地位的界定，以及台灣未來階段性或終局性的地位，需要透過高門檻來抗衡。

東吳大學公法中心主任胡博硯質疑，政治協議如何界定？之前已簽訂的兩岸事務協商、司法協議，是否屬政治協議？後續又該如何處理？政治協議的認定往往「說是就是、說不是就不是」，公投法去年修法把門檻下降，就是要大家能接近公投，但政治協議又把門檻提高，作法是背道而馳。

政大法學院副教授廖元豪則認為，憲法上對於締結「條約」程序，是由總統負責締結，行政院院會決議後，送請立法院審議，此外沒有其他程序障礙。若透過法律，自行加上其他門檻限制，使得條約締結比憲法預定的流程更加困難，「這樣的超高門檻，恐有違反憲法之嫌」。

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