母親的叮嚀！許忠富拚立委 發佈參選CF

2019-03-29 15:21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨雲林縣第一選區立委擬參選人許忠富今天在虎尾福安宮發佈第一支參選CF「母親的叮嚀」，母親許周秋專程陪同，並深信兒子的清白，以實際行動支持兒子參選立委。

已完成黨內參選登記的許忠富，面對黨內其他同志一起角逐提名表示，這是民主現象，他樂觀其成，也向大家爭取支持。

許媽媽說，從小她就教育子女清白做人做事，不能只為賺錢，並稱讚身為么兒的許忠富從小就很乖、很聽話，不會只挑好吃、好穿的，因為認真做事所以他當麥寮拱範宮主委、麥寮鄉長時都有很好的口碑，讓她很驕傲。

面對外界盛傳許忠富是拿人1億元才不選麥寮鄉長，許媽媽說，她聽過各種傳言，但她知道自己兒子的為人並打包票絕對沒有這樣的事，但嘴巴長在別人身上沒辦法阻止，既然自己的兒子要選擇這條坎坷的路就要自己承擔，她不會和人吵架也不會反駁，讓時間證明一切。

會中許忠富緊緊摟著80歲的老母親感謝並重申，參選立委初衷是為服務更多「海口人」，進入國會爭取中央資源挹注，帶來不一樣的生機，絕對沒有利益交換、利益輸送，期待大家接獲民調電話時能夠支持，讓他出線為更多人服務。

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