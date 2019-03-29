綠營台南立委初選登記 李俊毅開砲、蔡旺詮接招

2019-03-29 13:33

〔記者蔡文居／台南報導〕2020民進黨台南市立委提名初選，新增一席立委的台南第四選區，先前已有市議員林宜瑾登記，今天最後一天登記，前立委李俊毅和市議員蔡旺詮上午也先後完成登記，兩人狹路相逢，先禮後兵。

李俊毅今天上午前往台南市民進黨市黨部辦妥登記，他完成登記後，受訪時開砲抨擊說，登記後未來協調是第二階段，相信現任議員能以對人民承諾為最優先，不要任職3個月還不到，馬上就換跑道，這樣黨就變成追逐權力的黨，而非跟人民站在一起。

李俊毅說，民進黨中央希望對人民負責、接扡氣的做法，就是實現政治承諾，市議員應該不要跳換跑道，這是黨中央的期待。未來協調時，除非黨需要你去開拓艱困選區，否則就應實現對選民的承諾。因此，這一區必須要有強棒出來抵擋韓流。在與地方領袖和幹部討論後，他毅然決定投入立委選舉。

李俊毅完成登記後，市議員蔡旺詮也抵達市黨部辦理登記，兩人狹路相逢，相互問候握手。

對於李俊毅的質疑，蔡旺詮表示，台南新增的一席是今年才發生，而非去年。這一席已讓台南等了8年，這是遲來的正義，希望新增這席立委舞台，能協助中央和地方的整合。而該區沒有在地立委，他從基層出身，相信能夠接地氣，發現地方的需求和問題。他擔任過兩屆市黨部主委，更能全方位、更廣泛了解地方的需求。

他表示，任何參選人都可來挑戰，而誰有能力幫助這個選區，誰能提出更正向的政策，解決當地的交通等問題才是最重要的。希望多出的這席立委，不要讓它變成只是爭名奪權的位置，而是多出這一席立委，能變成幫忙台南，串連中央和地方的國政和市政，來共同解決問題，期待這一席立委不要選錯人，而最後還是交由選民來決定。

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