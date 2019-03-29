大學生串聯挺小英連任 總統府感謝：繼續努力

2019-03-29 13:16

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統尋求競選連任，正遭遇前行政院長賴清德同台角逐民進黨總統初選的挑戰，政大野火陣線、東吳難容社、文大野青社及台北大學、亞洲大學等多校大學生今天串聯支持蔡總統競選，對此，總統府發言人張惇涵今天受訪時表示感謝，指蔡總統繼續努力。

張惇涵表示，多個學校的大學生今天站出來支持蔡總統、支持執政團隊，為了下一代好，為了台灣永續發展，雖然總統推動國政與改革有很多壓力與挑戰，這本來就是總統與執政團隊的責任，總統一直都很努力，未來也會繼續努力。

政大野火陣線等多校大學生今天發表聲明表示，蔡總統2016年上任後，在國家主權、國防外交、轉型正義、同性婚姻、年金改革、能源轉型等議題，均有顯著的進展，也許走得不快，但一直穩定向前，施政風格雖然評價不一，她的第一任政績已證明，蔡英文是有能力領導台灣前進的人選，尤其以高雄市長韓國瑜為首的泛藍15首長，與中國關係曖昧踰矩而背棄台灣主權的現況下，蔡總統堅守主張，捍衛台灣的自尊，更顯現出艱困環境裡，蔡總統是個夠資格、夠氣度帶領台灣繼續拚的人。

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