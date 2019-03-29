周榮宗生前自訴馬、江殺人未遂 北院二度裁定駁回再被高院撤銷

2019-03-29 12:45

〔記者張文川／台北報導〕2014年「太陽花學運」期間「323佔領行政院」案，參與抗爭的7旬老翁周榮宗（已故），認為遭員警毆傷，與22位民眾自訴控告時任的總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、中正一分局長方仰寧4人涉殺人未遂等罪；台北地院去年8月認為犯罪嫌疑不足，依法可不經審判程序，裁定駁回自訴；承受訴訟的周榮宗女兒等人提出抗告，高等法院今認為，原裁定未說明自訴人是否確實未盡舉證責任，有必要再予釐清，今裁定撤銷發回北院。

2014年3月23日深夜至翌日清晨，警方在行政院內外強制驅離佔領行政院的抗議群眾，爆發多起警察暴力事件，多位民眾被打得頭破血流，事後多人提自訴控告下令限時驅離的馬英九、江宜樺等人涉以國家暴力殺人未遂。

北院2015年以程序駁回自訴，高院認為未調查周等人提出的事證，就直接程序駁回，違反刑事訴訟法，撤銷發回更審，最高法院也認同不應程序駁回，確定發回更審；北院更審重啟自訴案，審查事證後認為，馬英九等4人下令驅離，並未逾越法定職權，也未違反比例原則，認定4人犯罪嫌疑不足，去年8月再次裁定駁回自訴。

周女等23人提抗告，高院今認為，只有自訴人舉證不足以使法院合理懷疑被告犯罪，或其指出的證明方法沒有調查的可能性，或與待證事實無關而沒調查必要性等3項條件，才能不經實體審理就裁定駁回自訴。

然而，北院裁定中引用的台北市警局「0323 侵入行政院檢討報告」，並非自訴人或4名被告所提出，法院未說明此證據的來源，法院是如何取得？是否違反自訴程序「第一次審理期日前不得依職權蒐集證據」規定？原審未說明清楚。

其次，自訴人提出的37位民眾的診斷證明與受傷照片，只能證明他們受傷的客觀事實，但原裁定中已進一步認定37人分別遭警員以棍打、腳踢、盾牌撞擊、水柱沖擊、拉扯、攻擊、毆打、圍毆等方式導致受傷的事實，卻未論述是依據什麼證據來做如此認定；37人雖有口頭或書面陳述被害經過，但只有單方面指述，沒有其他積極證據佐證，這攸關警方執法是否合法、有無逾越職權、違反比例原則，法院自應詳查，原裁定中的事實認定欄，有理由不備的缺失。

高院裁定指出，周女等人已以書狀整理、羅列要證明的各項證據，並聲請調查證據，包括傳喚40多位證人、函詢調取資料、勘驗現場蒐證影片光碟等，確實已提出證 據，並指出調查方法，但北院原裁定除了只以部分資料認定當晚民眾集結及驅離歷程，以及37人客觀傷勢外，並未論述其餘證據不足以證明犯罪事實的理由，何以未達起訴門檻？且對於自訴人聲請調查的證據也都沒有調查，也未說明為何沒有調查的必要或無從調查，而直接裁定駁回自訴，尚嫌速斷。

高院總結，這3大疑點都攸關自訴人是否確實未盡舉證及指出證明方法的責任，從而認定馬4人犯罪嫌疑不足，原裁定或未審酌或未說明理由，有必要再予釐清、說明，因此認定抗告有理，裁定撤銷原裁定發回北院。

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