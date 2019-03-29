蔡總統存款5406萬 小增187萬

2019-03-29 12:24

〔記者黃欣柏／台北報導〕監察院今出版第143期廉政專刊，根據其刊載的公職人員財產申報資料，總統蔡英文去年申報存款共5406萬872元，比前年小增187萬餘元，同時多還了106萬元房貸，不過去年3月間也多了一筆華南銀行短期授信貸款，截至去年11月申報時仍有約20萬7千元未還。

根據本期「廉政專刊」，小英總統存款申報共5406萬872元，分別放在2個信託定存帳戶、1個信託活存帳戶、1個定存帳戶及1個活存帳戶；有價證券方面持有家族企業「正中企業有限公司」股票共413萬6370元，此部分與去年申報內容一致。

在債務部分，小英總統在去年3月19日新增一筆華南銀行短期授信貸款，申報時餘額仍有20萬7009元；房貸餘額則從前年893萬4710元減少至787萬1294元。

不動產部分，小英共申報台北市松山區、大安區及新北市永和區共4筆土地，以及台北市大安區、新北市永和區共2筆建物，均與前年申報時相同

事業投資部份，小英僅有一筆1998年的投資，是投資家族經營的東道公司共110萬元，並以每月9萬元價格出租土地供東道公司使用，此部分亦與前年申報時相同。

另外，小英母親於去年3月過世，因遺產尚在辦理稅務申報及繼承手續，目前尚未完成繼承；小英另有2筆著作權財產，包括著作「洋蔥炒蛋到小英便當」及「英派：點亮台灣的這一哩路」，但兩本著作均無法估價。

至於本次申報的財產榜首，仍是文化部長鄭麗君，由於其丈夫沈學榮是電子公司負責人，其夫妻存款合計高達1億6664萬餘元，不過相較上次申報減少了約1億2千萬元，其中僅224萬元是在鄭麗君名下，其餘均是沈學榮所有。

NCC主委詹婷怡則堪稱最窮內閣閣員，申報存款僅40萬6489元，比前次申報104萬餘元減少60多萬元，同時還背有房貸1660萬餘元，名下另有土地1筆、建物2筆及本田汽車1輛

在事業投資方面，詹婷怡共有1100萬元投資，分別是投資製作電影「父後七日」、「龍飛鳳舞」、「進擊之路」及「阿莉芙」。

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