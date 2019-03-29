去年清明掃墓釀2157件火災 別忘「4不2記得」口訣

2019-03-29 11:26

〔記者黃欣柏／台北報導〕又到了清明掃墓的時節，根據內政部統計，去年清明期間16天內，全國共發生2157件林野墓地火災，等於每天會發生約120件。內政部今提醒，民眾掃墓時要切記「4不2記得」口訣，即「不任意燒雜草」、「不隨意丟煙蒂」、「不讓冥紙飛揚」、「不放爆竹煙火」與「記得撲滅餘燼」、「記得收拾垃圾」，藉此共同防範山林火災。

內政部消防署副署長沈哲芳指出，在2018年3月24日至4月8日間，16天內全台共發生2157件林野墓地火災，相較2017年1958件有略為上升的趨勢，不僅讓消防人員疲於奔命，也造成空氣汙染。

內政部政務次長陳宗彥提醒，民眾掃墓除了要注意「4不2記得」口訣外，也建議民眾用鮮花素果代替燒金紙，或是點香後接續祭拜來減少點香數量，並建議使用環保鞭炮代替傳統爆竹，讓大家在慎終追遠的同時，也能遠離火災及享有良好空氣品質。

沈哲芳另提醒，萬一民眾掃墓過程中真的不慎發生火災，一定要立刻撥打119向當地消防單位求救，如果火勢不大，民眾可以試著先用身邊現有水源進行初期滅火，但若火勢已經延燒到無法處置，就要趕快到安全處所靜待及引導消防人員，避免自身受到傷害。

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