韓國瑜稱「賣台三招」 認為台灣人現在無法接受一國兩制

2019-03-29 11:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜此趟出訪港澳中國，外界出現他認同一國兩制、賣台的質疑，他今天受訪時自曝「賣台三招」。

韓國瑜今天在高雄市議會，接受媒體聯訪，針對外界質疑他賣台，他再度強調，未來高雄沒有圍牆，通通是道路，全部是陽光，所有的人都要來往都要交朋友，如果金正恩要吃高雄的石斑魚、芭樂，高雄也要賣。

他說，「這次參訪團團進團出，所有活動大家都在一起，怎麼可能會賣台呢？怎麼會一國兩制呢？台灣人民現在誰會接受一國兩制？」

韓國瑜強調，他再三講，台灣人民現在無法接受一國兩制，我的是九二共識，認同一個中華民國，很清楚，「為什麼要扣我帽子？我們必須走一條更寬的道路，太多的抹黑很無聊。」

媒體又詢問他：「中央是想卡韓嗎？」韓國瑜回說，他們希望韓國瑜承認賣台，「賣台有三招，我想了很久，發現如果要賣台，第一個我偷偷摸摸睡到總統府，第二個是偷偷把總統府的磚塊拆下來，第三個是我把總統府的磚塊賣到中國去。」

韓國瑜愈講愈激動說，把總統府給拆下來，把磚塊給賣了，這就叫賣台？高雄市長怎麼賣台嗎？這太無聊了。

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