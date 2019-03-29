「我是學生、我挺蔡英文」 政大等多校大學生自發力挺

2019-03-29 10:41

〔記者林曉雲／台北報導〕「我是學生、我挺蔡英文！」、「台灣挺拚的，我們挺辣的，挺小英！辣到底！」政大野火陣線、東吳難容社、文大野青社及台北大學、亞洲大學等多校大學生自發性串連，今早在228和平紀念碑前舉行記者會，發表支持蔡英文連任總統的聲明，他們強調，蔡英文出線會讓年輕人更有動力，因為生為台灣人而驕傲，像個台灣人站起來，一起挺小英，一起辣，一起守護自由民主，勇敢抵抗中國打壓，使台灣有更美好的未來。

學生們發表共同聲明表示，蔡英文2016年上任總統之後，在國家主權、國防外交、轉型正義、同性婚姻、年金改革、能源轉型等議題，均有顯著的進展，也許走的不快，但一直穩定向前，施政風格雖然評價不一，但她的第一任政績已證明，蔡英文是有能力領導台灣前進的人選，尤其以高雄市長韓國瑜為首的泛藍15首長，與中國關係曖昧踰矩而背棄台灣主權的現況下，蔡總統監守主張，捍衛台灣的自尊，更顯現出艱困環境裡，蔡總統是個夠資格、夠氣度帶領台灣繼續拚的人。

共生音樂節總召徐祥弼表示，蔡英文總統開啟了他們這個世代對於未來更多的想像：「原來我們國家元首不總是在統獨議題上退讓和妥協，我們的國家可以不只是這樣。」同時得以「讓不同族群與理念的人們得以和解、共生，在這片土地上安居樂業，努力讓我們可以因為生為台灣人而驕傲，像個台灣人站起來。」

政大野火陣線發言人吳佳芊表示，蔡總統的勇敢捍衛與積極開拓，讓台灣人民能夠自信地說，台灣人不是只有依附中國才能存活這個選項，面對內外交夾更嚴峻的考驗，野火公開支持蔡總統穩健堅定而溫柔的路線，我們需要的是如此帶領台灣走向世界的領導人。

政大學生葉育昕表示，2020對台灣未來至關重要，身為台灣的年輕人，有義務站出來發聲，表達對於一個引領台灣走向進步價值的國家元首，最懇切的支持。若他們期待蔡政府未來有更多空間得以施展，就有責任站出來表態。

媒體詢問為何不是挺賴清德？政大野火陣線前社長林南彤表示，大家願意挺蔡英文是對蔡總統過去四年的作為給予肯定。葉育昕也表示，今天是蔡總統在國外拚外交回國的第一天，面對韓流赴中等所帶來中國打壓台灣的威脅，年輕人要站出來支持蔡總統繼續力拚國防外交。

政大學生林南華呼籲台灣年輕人站出來捍衛自由民主，年輕人一出生就呼吸自由空氣，自由民主是他們的信仰和追尋進步最重要的養分，不願看到台灣變成香港，也不願未來生活在獨裁陰影下，不能只有總統辣，大家必須一起辣，一起挺小英，一起守護自由民主，讓社會知道年輕人挺小英，勇敢抵抗中國打壓，使台灣有更美好的未來。

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