高市議員批韓國瑜經濟未活絡 市民光榮感是空口說白話

2019-03-29 07:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜稱高雄人過去貧賤，現今出現光榮感，時代力量議員黃捷今點出韓市長上任後，高雄經濟未活絡、房價上漲市府不管，還有說好的青年局呢? 年輕人對韓國瑜施政滿意度6都吊車尾，不滿意度最高近4成6，質疑韓市長的光榮感是空口說白話，且一再的歧視發言及韓市府的施政方向，讓她是哭笑不得，對高雄的光榮感盡失，呼籲別再自我感覺良好，請拿出實質的成績單。

黃捷點出多個問題，反問韓市長高雄經濟活絡？欣欣向榮？韓市長選前承諾要讓高雄擺脫又老又窮，要讓北漂青年回流，現在看起來，一項都沒有做到，唯一看到的經濟變化，就是房價上漲了，市府卻還不管。

她根據媒體委託台灣指標民調進行的六都市長施政滿意度調查，高市二十至二十九歲市民對韓國瑜施政滿意度僅25.5%，在六都當中最低；不滿意度最高達45.9%，同時有47.1%認為高雄市建設沒進步。

黃捷認為一個城市要欣欣向榮，需要有青壯年人口的活力與拚勁，但韓市長上任不到4個月，已有近半數年輕人對韓市長沒信心，當初承諾的青年局迄今離成立遙遙無期，年輕人如何在高雄找到光榮感呢？還是在市長的想像裡，高雄就注定是一個農／工業城市，想從事其他產業的高雄青年只能北漂？

黃捷指出，高雄豪宅開價每坪漲10萬，韓國瑜說，現在每個月把戶口搬來高雄的是正成長，當然會有買房的需要，「我們不會干預它，就靜靜的觀察它的供需來決定。」。 她以高市去年4季平均含車位房價是755萬，若高雄人以月薪4萬元計算，要花15.7年不吃不喝才能買到，市民愁著買不起的同時，高市卻有一成空屋共計10.9萬宅，政府放任10萬戶空屋，再不斷蓋新住宅，房價還是一直漲？ 她說，高市現有社會住宅315戶，占高雄市住宅總量0.03%，而台北的社會住宅總量是高雄的30倍。很顯然韓市長根本不在意居住正義，對炒房冷眼旁觀，一味地要經濟成長，卻犧牲市民的生存需求。 黃捷更批評韓市長空口說白話，請市長拿出經濟統計數據告訴市民，哪些數據證明了高市經濟活絡，各行各業欣欣向榮？目前只看到消費者物價指數上漲，也跟韓市長一點關係也沒有，不要再自我感覺良好了，先對高雄做基本的了解，拿出實質成績吧!

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