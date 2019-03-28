罰韓國瑜50萬元？ 陸委會：不可能未審先判

2019-03-28 19:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕高雄市長韓國瑜結束訪中行程，但此行密會港澳中聯辦主任，遭批替「一國兩制台灣方案」背書。外傳陸委會將對韓國瑜開罰，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，「從來都沒有對外說要針對韓市長處以50萬元的罰鍰，也不可能未審先判，一定有調查程序」。

對於韓國瑜是否構成違反兩岸條例33條之1規定，邱垂正解釋，兩岸間合作行為是有構成要件，包括雙方主觀共同意願與合作意思，客觀上必須要有分工協力的具體行為，結果上必須要有共同的目標與成果，相關行為樣態與事證，要由主管機關審定，將循事實個案判斷，陸委會從來都沒有以此論斷韓市長已經違反相關規定。

邱垂正表示，中聯辦近年配合中共管治香港，企圖削弱香港自治，韓國瑜此行會面中聯辦主任的敏感行為，且行程並未公開，引發外界猜疑，陸委會建請內政部聯審會發函高雄市政府說明；因社會仍有諸多疑慮，希望在一個月期限內，韓國瑜儘速向聯審會說明。若韓未到場，行政機關也可透過同行人士進行了解，並審酌情形再度發文邀請他到場說明。

邱垂正指出，「習五條」提出後，加上港澳情勢變遷，陸委會研擬的「港澳條例」修正草案昨天出爐，參考「兩岸人民關係條例」第9條，修正「港澳條例」第10條，針對政務人員、直轄市長、涉密人員等「兩岸條例」所涉及人員，比照赴中國大陸的申請許可機制，以維護國家利益，建立台港澳交流次序。

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