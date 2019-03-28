九合一大選當日幫韓國瑜拉票 李富城挨罰50萬

2019-03-28 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕前氣象主播李富城去年九合一大選當日，在臉書發文替當時高雄市長候選人拉票，遭到網友檢舉違反選罷法，高雄市選舉委員會在今日致函檢舉人，表示將對李富城裁罰50萬元罰鍰。

去年11月24日，李富城臉書貼文提到韓國瑜選前之夜，並表示「韓妻的告白，出場，面對歡聲雷動的呼聲，韓國瑜後面那雙支撐的手——李佳芬，用溫馨奪走了我的淚水。」接著呼籲「投票去吧！就差你那一票」、「投票之前再想一下，你投的不是那一黨，你投的是台灣人，台灣人的幸福。」，對此許多PTT網友表示已向相關單位檢舉此貼文違反選罷法。

今日有網友在PTT八卦版發文表示，今天收到高雄市選舉委員會來函，函中表示，中選會經會議審議，認定當時李富城的行為有為特定候選人助選之客觀事實，業違反公職人員選舉罷免法第56條第2款規定及構成第110條第5項規定要件，裁處新台幣50萬元罰鍰。

許多網友也在該篇文章回應，當初也有向相關單位檢舉，今天也收到了該回函，並表示「fb文貼出去，公文寄進來，老杯杯（伯伯）發大財。」、「感謝李北北（伯伯）對國庫的貢獻。」、「明天會不會貼清粥配罐頭，說沒錢。」、「感謝韓粉贊助」。

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