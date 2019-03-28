Line政院澄清專區6月上線 陳其邁苦笑：假訊息我最有感

2019-03-28 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕LINE台灣宣布今年6月底將推出「謠言查證」官方帳號，未來民眾也可以在LINE Today的「政院即時澄清專區」找到正確資訊，行政院副院長陳其邁今除了出席LINE Converge2019記者會，也不忘在臉書上發文笑說，LINE要成立澄清專區這點，讓過去身為假訊息受害者的他，是「最有感觸的」。

陳其邁在臉書表示，「當你花60秒看假消息，就減少一分鐘的壽命」，為有效遏止假訊息影響社會穩定與國家安全，今天與立法院院長蘇嘉全及LINE台灣公司團隊啟動「數位當責計畫」，未來大家可以在LINE的「政院即時澄清專區」找到正確資訊，不再受騙上當，也能避免將錯誤的訊息再轉傳給家人朋友。

陳其邁說，LINE成立澄清專區他是「最有感的」，「我自己是假訊息的受害者（摸耳朵），知道假訊息的可怕」，假消息是資訊戰的一部分，來自境外的不實訊息，更是嚴重威脅台灣民主發展，希望未來透過訊息澄清，能讓假訊息受害者越來越少，而民眾轉發澄清訊息，也能達到「謠言止於智者」的效果。

對此許多網友紛紛留言，「 去年選舉真的很誇張...網路超多假圖」、「其邁今天沒有帶耳機，也沒有擦護唇膏哦！」、「對耳機事件耿耿於懷XD」、「終於注意到假新聞這塊啦」、「真的，我隨便算算壽命被迫少了好幾天」、「這篇不是假消息吧？」、「戴耳機是假的，還要再唱一首歌才是真的！」

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