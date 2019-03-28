朱立倫大讚《中天》捍衛新聞自由！ 遭網狂酸

2019-03-28 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）昨天（27日）共計對中天新聞開出100萬元罰單，對此，前新北市長朱立倫今日在臉書發文，痛批行政院長蘇貞昌公然頤指氣使，NCC也不爭氣地照單全收，更高喊「中天加油，為捍衛新聞自由堅持奮鬥」！不料留言處卻遭網友酸「你應該開心，不然韓的新聞多到都看不到你了」。

朱立倫今日在臉書發文，指出NCC對中天祭出重罰的裁決，令他「啞然失笑」，他表示，「新聞製播的良莠應盡可能由媒體自律與閱聽眾判斷，尤其涉及政治與政策的報導，絕不可由被媒體監督的政府來判斷，形成被監督者反過來監督監督者的荒謬狀況」。

朱立倫也痛批蘇貞昌「把NCC當成禁臠，公然頤指氣使，NCC竟然也不爭氣地照單全收，這樣的執政黨，有什麼資格說民主自由？」朱立倫表示，如果自己當選總統，絕對不會允許行政機關干涉新聞自由，把髒手伸進媒體！最後更高呼「中天加油，為捍衛新聞自由堅持奮鬥」！

對此，有網友在臉書留言力挺到底表示「藍軍集結，黨內初選唯一支持，朱立倫先生參選總統」、「朱立倫回的好，真帥！」「朱立倫硬起來！」；不過也有網友狂酸「可是朱總統，您的小編沒有跟你說中天被裁罰一百萬元的不是因為播太多韓市長嗎」、「你應該要開心，不然韓的新聞多到都看不到你了」、「中天整天都報韓國瑜沒有什麼在報朱市長你」。

也有網友嚴正回應表示「媒體不自律沒有盡第四權的義務，反而每天用傳教式的吹捧特定人物或立場，甚至未經查證就報導錯誤訊息這樣該不該罰？」「政治立場不同和造謠是兩回事，請勿混為一談！」「又來了，拿言論自由跟新聞自由來當擋箭牌的，發表任何言論都不用負責嗎？」。

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