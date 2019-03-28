回擊賣台批評！韓國瑜：我是賣菜郎 不是小紅帽

2019-03-28 17:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜結束港澳中國行，今天中午返台，針對外界質疑他踏進中聯辦，他傍晚在臉書發文說，「我是賣菜郎，不是小紅帽」、「賣笑不賣身、賣貨不賣台」，並批評台灣還充斥著「貪汙有理、外銷有罪；召妓可以、招商犯法」等牛鬼蛇神的起肖言行。

韓國瑜說，賣菜郎回來了，我們這次帶回約53億的合作備忘錄與訂單，其中包括約38億貨真價實的合約。感謝一路上辛苦奔走、齊心牽成的朋友、單位、企業與工作人員。

韓國瑜強調，未來大家只要保持台灣產品的一貫品質，他有信心，如此動輒幾十億的訂單一定源源不斷。

韓國瑜說，最近這兩趟南南之行，交了很多朋友、也見了許多世面，收穫很多、感觸也很深，姑且不論新加坡、澳門、香港這些已經高度開發的地區，到了深圳才發現，一個40年前的小漁村，如今單單一個城市的GDP就已經超過整個台灣一半。

他強調，反觀咱們台灣居然還充斥著「貪汙有理、外銷有罪；召妓可以、招商犯法」等牛鬼蛇神的起肖言行，一直拖累台灣的民主進步。

韓國瑜指出，回想兩年前「南北菜蟲一起串聯」的潑黑漆，到今天「賣菜賣笑等於賣台」的紅帽子。當年他單槍匹馬都沒怕過那些豺狼虎豹，今天所有想過好日子的高雄市民，都和他一起打拚經濟，更不可能被這些牛鬼蛇神給嚇倒。

韓國瑜說，他是賣菜郎，不是小紅帽，不要以為給他一頂紅帽子，他就怕了這群「以愛台之名、行害台之實」的大野狼。未來「賣笑不賣身、賣貨不賣台」的賣菜郎，還是會繼續開大門、走大路、和高雄市民一起大步向前行。

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