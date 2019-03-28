潛艦國造案進度順利 王定宇透露：構型將採X尾舵

2019-03-28 18:41

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今上午召開潛艦國造秘密報告，並邀請國防部長嚴德發、海軍司令黃曙光等人列席備詢。擔任會議召委的民進黨立委王定宇稍早在臉書發文表示，我國自製潛艦邁向一大步，從合約設計階段進入細部設計階段，且構型將採「X尾舵」，首艘潛艦可望在2024年3月下水。

王定宇表示，他今天上午主持「潛艦國造進度專案報告」，採取最高等級秘密會議進行，除與會人員簽署保密文書外，會議室在昨天、今天會議前，都由國會資安人員進行檢查，會議圓滿結束。

根據軍方規劃，潛艦國造案在2016年起推動，第一階段「合約設計」預算將執行至明年，並自今年起執行造艦預算，並執行至2025年。而待「細部設計」工作完成後，預計明年開始造艦，原型艦約在2024年下水，通過測評後加入海軍序列。

但對於原型艦下水確切期程，王定宇稱為2024年3月，台船董事長鄭文隆日前受訪則說為2024年1月。

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