這支影片「超有哏」 猛嗆韓國瑜支持「九二共識」

2019-03-28 19:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高雄市長韓國瑜出訪港澳期間，在國台辦主任劉結一面前公開表達「強烈支持九二共識」引發論戰，「反韓」網友撻伐韓國瑜罔顧台灣主權，他也回嗆曾到中國訪問的陳菊、賴清德又說了什麼，今天網路社群就瘋傳一支KUSO影片，將他們3人公開談話的媒體報導畫面，剪輯加進上周末在高雄駁二舉辦的大港開唱，「大~港 你贏」台語畫面，辛辣猛嗆，影片轉載分享已逾250次。

原PO分享影片的民進黨立委王定宇說，韓導說也要看看陳菊、賴清德在中國說些什麼，「這是非常非常合理的要求」，就來看看這3個人說了什麼？看完就分享吧！

網友留言，「韓國語的九二共識認同，我是知道只有92汽油啦，不知道他是不是認同有92汽油」、「2020就是一場選總統跟選特首之爭。天佑台灣人」、「無法度、憨百姓就是愛這味欸、嚕毫小嚕好」、「現在已經沒人在說一中各表了，只有一國兩制，所以誰再提92共識就是主張一國兩制」。

也有網友說，韓故意講「過去陳菊、賴清德訪問大陸說了什麼？」就是讓不知情的社會大眾，誤以為也跟他一樣，不敢宣示主權，這樣就達到他混淆視聽的目的了。

詳情請見連結：

王定宇臉書PO文

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