賴清德過關恐分裂綠營？鄭文燦淡然：初選僅是過程

2019-03-28 17:43

［記者許倬勛／桃園報導］總統蔡英文出訪南太三友邦今晚將返台，上午桃園市長鄭文燦出席活動時受訪稱會去接機，也被媒體問及前行政院長賴清德參加民進黨總統初選，若過關，是否會造成黨內分裂？他說，初選僅是過程，並未花很多心力在上面，重點是贏得大選，風雨終會過去。

鄭文燦說，媒體話題聚焦在「誰選總統」、「藍綠恐因誰分裂」，但是一切都是過程，民進黨需要冷靜面對，用智慧去接受挑戰，集思廣益想出一個具共識的方案，贏得大選才是首要之務。

有媒體做六都市長民調，「胖周瑜」獨佔鰲頭，施政滿意度高達七成二，「海放」知名度高的韓國瑜、柯文哲；對此鄭文燦謙虛說，主因是桃園不分藍綠、不分地域，府會攜手合作，而他與市民零距離，勤跑行程充分了解鄉親的需求與情感，並一件件將它實現，成果有目共睹。

談起「市長跨級選總統」，鄭文燦話鋒一轉，強調市政與國政有所不同，國政的重點是維護國家主權、經濟發展，以級台灣的民主社會如何永續發展，兩者的格局截然不同，呼籲有心要角逐總統大位的市長們，能夠三思後行。

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