選上議員竟沒有資格公投連署 牛煦庭不滿

2019-03-28 17:43

［記者謝武雄／桃園報導］去年底公投綁大選，由戶政機關把關判定連署是否符合規定；議員牛煦庭今天在民政局工作報告時出示其被戶政剔除資料，原因竟然是國內居住未滿半年，明顯的政治打壓，民政局長湯蕙禎則表示，牛煦庭選上議員代表戶籍沒有問題，會調出原始資料，了解其被剔除原因，如果有人為疏失，該懲處就會懲處。

湯蕙禎表示，「以核養綠」公投連署，桃園因戶籍因素剔除1292份連署，其中不符合第八條第一項規定僅36人，其他的包含地址不清、重複等原因，第8條第1項等於是最基本的規定，簡言之只要總統選舉可以投票就可以參與公投連署，牛煦庭可以參選議員代表符合連署的基本資格，會了解其被剔除原因。

牛煦庭指出，他參與「以核養綠」公投連署，被戶政事務所以不符合公投法第8條第一項規定被剔除，而第8條第一項內容為「有公民投票權之人，在中華民國、各該直轄市、各縣市繼續居住達6個月以上，得分別為全國性、各該直轄市、各縣市公民投票案之提案人、連署人、與投票權人。」

牛煦庭說，不僅是他被戶政事務所以不符八之一被剔除，他的父親牛廉、助理陳廷瑋都是被同樣的理由剔除，這是政府剝奪人民的公民權。

牛煦庭也提到，公民參政權是非常神聖的，民眾投票時撕毀選票，都要罰款5000元到50000元，「以核養綠」公投，桃園送出2萬7500份連署書，被剔除3000多份，因為戶籍原因達1292份，很明顯的是戶政機關在進行查對的過程中，有來自上級壓力，要求剔除一定比例的連署書？

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