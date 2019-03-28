林智堅用新竹米粉的味道 慰藉荷蘭台灣員工的思鄉情

2019-03-28 15:24

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅率團出訪荷蘭，昨天拜會全球半導體微顯影製造設備龍頭艾司摩爾ASML全球總部，並與艾司摩爾台灣員工會面，林智堅用新竹在地米粉慰藉台灣朋友的思鄉情，更在園區總部看到台灣國旗升起，讓他遠在荷蘭覺得驕傲，他也歡迎艾司摩爾到新竹市投資，期許竹科X的另個科技榮光。

林智堅訪問荷蘭艾司摩爾ASML全球總部，在銷售營運處長Paul Luehrmann、企業傳播組長Monique Mols接待下，理解半導體晶圓的製程，以及艾司摩爾在極紫外光上領先全球的技術；由於艾司摩爾去年底進駐新竹市的「竹科X」園區成立台灣總部，也針對兩地產業資訊進行深入交流。

銷售營運處長Paul Luehrmann指出，艾司摩爾是全球最大半導體微顯影製造設備供應商，協助半導體業者開發各類資訊科技產品、行動通訊及物聯網等產品晶片，在微影設備市場的佔有率達8成以上。

由於新竹科學園區是全球半導體重鎮，艾司摩爾一旦研發最新設備，就會送往竹市，是最重要的出口地之一，也因此2萬5000名全球員工中，有10%是台灣人，台灣分部更是荷蘭以外全球最重要的據點，有深厚的產業連結。

林智堅說，艾司摩爾是竹市在半導體產業上非常重要的合作夥伴，其台灣總部去年進駐竹市，此次率團隊造訪，除了解艾司摩爾在半導體微顯影設備製造的領先技術，也透過交流進一步強化雙方在產業上的連結。

林智堅還與艾司摩爾總部的台灣員工會面交流，甚至在抵達總部時，就看到園區升起台灣國旗，讓參訪的市府團隊感動，尤其台灣在外交處境上很艱困，在荷蘭看到來自台灣的年輕員工，倍感親切，其中不少是交大畢業生。

林智堅得知艾司摩爾台灣員工最想念台灣的牛肉麵，除送上新竹米粉為大家一解鄉愁，也承諾會再寄新竹米粉來慰勞在艾司摩爾打拼的台灣人，更邀請大家回台灣來新竹玩。

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