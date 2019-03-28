陳致中控韓國瑜犯外患罪 藍營立委參選人臉書辦投票挺韓國瑜

2019-03-28 15:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對高雄市議員陳致中提告韓國瑜「外患罪」，今年2月就發起送土包子力挺韓國瑜的基隆市國民黨立委擬參選人藍敏煌再度啟動網路「小藍民調站」，針對陳致中提告韓國瑜「外患罪」合理嗎？藍敏煌呼籲基隆鄉親站出來，上藍敏煌臉書投票，表達自己看法。

高雄市長韓國瑜日前訪問中港澳各地為台灣農漁民拼經濟，將台灣農漁產品訂單行銷出去，今天帶著豐碩成績單返台，昨天卻遭高雄市議員陳致中提告外患罪，引發不少基隆人議論紛紛，國民黨立委擬參選人、基隆市議員藍敏煌立即在臉書粉絲頁建立票選活動，交由基隆鄉親們評斷陳致中有理？還是提告不合理？這項票選活動將持續6天後結束。

首日網路票選活動，一面倒地力挺韓國瑜，大部分上藍敏煌臉書粉絲頁留言的市民，認為韓國瑜是外出拚經濟無涉及政治，留言也一面倒挺韓國瑜批評陳致中。

藍敏煌表示，陳致中這種提告，是開民主倒車，這也是民進黨一貫抹紅、抹黑作法，韓國瑜是高雄市長，出國拚經濟成績有目共睹，以地方首長出國訪問，並無涉及國家主權問題，卻被扯上外患罪，這是刻意打壓；他呼籲基隆市民要看清事實，並拿出行動上網票選力挺韓國瑜。

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