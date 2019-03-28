經費分擔比例難喬 彰市3座停車場興建卡關

2019-03-28 15:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕已核定納入前瞻基礎建設計畫的彰化市3座停車場工程，交通部力促縣府儘快發包施工，不料，縣府與彰化市公所不同調，對於地方自籌經費的看法出現嚴重分歧，縣府主張經費各出一半，公所認為，大建設應由縣府全額負擔，「錢分攤比例難喬」，使得興建案陷入卡關的僵局。

前縣長魏明谷於2018年9月向中央爭取前瞻計畫城鄉建設改善停車問題的計畫經費，獲得核定5座停車場興建案，4座在彰化市、1座在員林市，各是台鐵彰化後站停車場、彰化市公所第1停車場地上停車塔、彰化市延平公園地下停車場、彰化市中山路原警眷宿舍空地停車場，以及員林市崇實高工旁公園地下停車場。

5座當中彰化市原警眷宿舍空地，牽涉地目變更的問題，縣府決定放棄，只做其他4座，留下的這4座停車場，其中之一員林市崇實高工旁公園地下停車場，縣府與員林市公所協商後初步取得共識，縣府尊重市公所建議，闢建模式由地下開挖改為地上平面式停車規劃。

工務處長林漢斌說，闢建地上停車場，經費可由原先核定3.1億元大幅縮減到千萬元以下，經費減少，縣府和員林市公所負擔都減輕。

目前最棘手的是彰化市3座停車場興建案，因經費高、停車需求孔急，3座核定工程總經費約10.3億元，中央補助約4.5億元、地方自籌約5.8億元，這3座縣府以輕重緩急和土地面積大小，傾向優先開發台鐵彰化車站後站地下停車場，以及彰化市延平公園地下停車場，而市公所第1停車塔空間因道路開闢面積縮水，縣府傾向重新評估興建。

林漢斌說，火車站後站停車場興建案地方自籌約2.5億元，延平公園自籌約2.1億元，基於繁榮彰化市商圈和更新都市樣貌，在各有各有的財源考量下，最單純又最快速的方法就是縣府和市公所分工，各負責興建1座，完成後各自委外營運鄉、各自負責盈虧。

林漢斌表示，彰化市停車場土地歸市公所，當初，爭取前瞻計畫時，前市長邱建富與前縣長魏明谷取得開發共識，市公所曾表明願意負擔一半的地方自籌費用，今年2月18日他委派科長拜會市長林世賢研商個案停車場負擔自籌款，3月12日市公所來函表示願意共同出資興建，還建議向「彰化縣公共停車場作業基金」借貸開發，可是3月15日市公所來函更正前函，表示只同意提供土地，地方自籌款出資比例須重新討論。

對此，彰化市長林世賢指出，地方迫切需求停車場是不爭的事實，當初縣府認為有開發需求才搶爭前瞻經費，地下停車場或停車塔興建案都是大建設，過去省府時代推動「1鄉鎮1停車場」經費全由省府與縣府負擔，鄉鎮市公所只有出地的前例，市公所財源有限，負擔不了這項龐大支出。

林世賢表示，市庫目前沒有舉債，若為了蓋停車場借貸，他對市民無法交待，市庫目前現金流約6.5億元，1月到4月底固定要支付員工年終獎金、考績獎金，以及1.36億元春節敬老禮金，就要花掉約3.8億元，剩下2.7億元可支配使用，每年5月底前，市庫無稅收收入，健全市庫財政，市公所無法用有限的現金流去蓋停車場。

明日縣府與市公所將就此事開會協商，預料卡在經費分攤難喬下，恐讓開發案能否如預期規劃上半年完成發包，6月1日施工，預估2年內2021年後陸續完工，存在變數。

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