批韓國瑜通匪叛台 獨派團體籲政府嚴懲

2019-03-28 14:53

〔記者黃欣柏／台北報導〕高雄市長韓國瑜近日連訪港澳、中國，言行不斷引發爭議，今天上午台灣社等十多個獨派團體代表召開記者會表示，韓的行徑不但僭越職權，而且是通匪判台，強烈要求政府相關單位依法予以嚴懲。

台灣社社長張葉森指出，韓國瑜披著經濟外衣訪中，實際上卻是跟國台辦、中聯辦的官員密會，是打著經濟名號在做叛國的事情，甚至韓國瑜還說可以選特首，這是台灣人民絕對無法接受的。

前總統府資政吳澧培呼籲，政府對於韓國瑜的言行應該有所處置，能夠用法律處罰的就趕快處罰，沒有法律可罰的也要趕快修改法律，不要讓人民認為政府沒有能力處理，也不要讓其他想要賣台的人有樣學樣。此外他也強調，韓國瑜的馬腳已經漸漸露出來，相信台灣人終究會張開眼睛。

台灣公投護台灣聯盟總召蔡丁貴分析，韓國瑜現象其實不是韓個人的問題，而是美中貿易戰的「戰外戰」。蔡解釋，韓流的崛起，其實是中國透過收買韓國瑜，來對美方展現在台灣的影響力，未來如果要解決韓國瑜現象，解鈴還須繫鈴人，呼籲美國政府直接承認台灣治理當局並建立正式關係，作為對中國的直接打擊。

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