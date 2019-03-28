種種跡象集結 李艷秋：韓國瑜選總統越來越明確！

2019-03-28 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜因為帶起一股韓流，引來外界關注是否會選2020總統。資深媒體人李艷秋今天就表示，韓國瑜選總統越來越明確，「但是，他該不該選？」

李艷秋今天在臉書分析，有傳言指稱韓選總統後，會由妻子李佳芬選高雄市長，韓國瑜對此表示「李佳芬絕不可能，任何情況都不可能」、「2020到目前都不在考量之列」。不過李艷秋認為，如果韓堅決不選，說法應是「韓國瑜絕不可能，任何情況都不可能選總統。」

李艷秋又說，韓國瑜已將「貨出去人進來，高雄發大財」的口號升級成「國家安全，人民有錢」，這是國家領導人層級的宣示，李艷秋認為這口號用字簡潔、韻腳完整，不像倉促隨口之作，「他真的沒在準備嗎？」

此外，現在又有消息傳出，韓國瑜即將訪美，李艷秋表示，韓剛在中國搶訂單之後，馬上要去美國，但看不出此行的經濟效益。她也提到，柯文哲、朱立倫之所以去美國，是因為他們要選總統，「韓國瑜只為了多邀幾團僑胞到高雄旅遊，就跑這一趟？沒有別的心思嗎？」

李艷秋在文末表示，韓國瑜選總統，越來越明確，「但是，他該不該選？」

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