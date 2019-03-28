盧秀燕施政滿意度六都吊車尾 綠營批：「膨風水蛙刣無肉」

2019-03-28 14:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕九合一大選後首次縣市長施政滿意度調查出爐，台中市長盧秀燕滿意度僅40.9%，居六都之末。對此，民進黨台中市議員今（28）日痛批，盧秀燕是「收割燕」，「膨風水蛙刣無肉」端不出施政成果；PTT鄉民也不買單、噓聲連連。

根據新新聞與風傳媒委託台灣指標民調公司，進行6都市長就任3個月的施政滿意度調查，盧秀燕滿意度僅有40.9%，為6都中滿意度最低，不滿意則有32.1%，其中在年紀30至39歲及政治立場中立的選民中，不滿意者多於滿意者。

市議員林德宇在民進黨團記者會表示，市政建設一棒接一棒，應該要做一分說一分，但盧是做一分說十分，自我吹捧沒極限。盧秀燕執政滿意度6都最低，在「漢子、燕子、禿子」3人執政滿意度也是最低，呼籲盧秀燕謙虛執政，執政百日尚有林佳龍打下的基礎，以盧團隊現在吹捧收割的表現，將會「膨風水蛙刣無肉」，端不出施政成果。

市議員賴佳微也指出，盧秀燕當時以「市長換人、空氣換新」口號勝選，但就任至今，所有主要政見都未有積極作為，反而全推給中央、前任市長，好像現在的台中市長是總統蔡英文，議員肩負監督市長的職責，市長如此不負責任的態度，簡直讓台中倒退回到10年前「坐北輕南忘台中」，呼籲盧秀燕不要持續耗損前任市長的努力。

而某特定媒體民調則顯示，盧秀燕在解決空污問題得到6成滿意度，恢復老人健保補助高達8成民眾表示滿意，網友轉貼報導至PTT，反而引來大批網友打臉反酸，「空污滿意喔，是谷關空氣吸到昏了嗎」、「老人健保8成滿意是笑話嗎，半毛都沒恢復，我阿北深藍鄰長罵到沒力」、「自己家的才6成，是有多慘」。

市府新聞局長吳皇昇則回應，民調有高有低、有肯定也有警惕，但不論如何，都要謙虛面對，更加努力；市府尊重每一份民調，每一份民調都是參考，好的反應我們感謝市民肯定，認為不夠的我們會調整再努力，市府戰戰兢兢且務實做好每一件事情，持續帶領台中進步、經濟繁榮。

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