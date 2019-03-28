顏純左登記立委初選 提整體翻轉溪北政策

2019-03-28 14:05

〔記者王涵平／台南報導〕前南市副市長顏純左今登記台南市第一選區立委初選，顏純左表示，擔任6年台南縣副縣長、6年台南市副市長，以豐富的行政經驗投入立委選舉，希望能為溪北鄉親發聲，有整體翻轉溪北政策。

顏純左由競選總幹事蔡爾翰等人陪同登記。顏純左表示，台南溪北的問題在於總人口急速下降、老年人口急速上升、孩子急速下降與多元就業機會不足。

他說，以醫師專業細心的視角，提出6大解方對症下藥，首先爭取在溪北設置南科衛星園區，增加多元就業機會繁榮地方，並在工業區興建勞工宿舍。其次，力挺勞工正義，勞工服兵役年資併入退休年資，增加費用由政府支付。

再者為保障農民收入，推動農產品價格保險，並爭取稻米收購價隨物價波動調整。照顧老人生活，爭取住院看護費用納入健保給付，65歲以上老人住養護機構每個月補助1萬元。

鼓勵青年返鄉，爭取政府青年購屋優惠利率，偏鄉購屋再提高優惠，偏鄉租屋補助5成以上，讓年輕人返鄉就業生活，外地人移居溪北成家立業。

永續台灣、無毒家園，推動政府購賣驗毒試劑贈送家長，讓家長站在反毒第一線，另外更要立法凡販售或提供毒品給未成年者食用，不得假釋，以嚴刑嚇阻。

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