韓國瑜嗆「只知賣菜」怎賣台？學者批：在賣中華民國

2019-03-28 14:02

〔陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜訪問中國密會港、澳「中聯辦」中共高幹，更與國台辦主任劉結一在深圳大談政治，遭社會輿論質疑賣台。韓國瑜今日受訪不滿回嗆，「只知道賣菜賣水果賣魚而已」、「高雄市長能賣台嗎？」但有學者分析指出，「絕不只是賣水果，而是在賣中華民國！」

政治大學地政系教授徐世榮發文指出，韓國瑜此行絕不只是賣水果，而是在賣中華民國。「很遺憾地，以前逼迫我們要用生命捍衛中華民國的中國國民黨，現在顯然已經完全向中國共產黨投降，如今它僅存的價值就是幫中國共產黨攫取台灣，進一步把台灣賣掉。」

徐世榮批評，由於國民黨權貴腦海中，擠滿了發大財的銅臭味，它因此以為什麼東西都有價格，什麼東西都可以賣。「然而這次它顯然是錯估形勢，因為台灣根本就是非賣品！」

此外，根據韓國瑜過去所撰之「從中共對台統戰策略看兩航談判」碩士論文提及，中共「對台統戰」策略是有一套完整的戰略與戰術計畫。整個統戰最高戰略目標定位於「解放台灣」，使台灣成為「中華人民共和國」主權管轄下的一個地方政府。

論文更指出，此戰略目標恆久不變。在這個戰略目標下，各種戰術的調配，皆因應大陸內部情勢、國際情勢、台灣內部情勢而呈現機動性與階段性的調整。

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