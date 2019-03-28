誰「掛羊頭賣狗肉」？ 台南2議員質詢交火互批

2019-03-28 13:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行民政業務部門工作報告，加入無黨聯盟黨團的無黨籍議員許又仁與國民黨議員蔡育輝，兩人質詢時，隔空交火，互批對方不是，引起側目。

許又仁今天質詢暗批蔡育輝「掛羊頭賣狗肉」，他表示，某議員是大台南市汽車駕駛員職業工會理事長，沒有從事該工作，卻說了解勞方的困苦，他是勞方嗎？「這是否是掛羊頭賣狗肉？」

許又仁質疑說，「現在當議員，又做汽車駕駛員職業工會理事長，沒有從事駕駛工作，這符合資格嗎？有駕照就能加入，並加入保勞健保，合理嗎？」「議員掛汽車駕駛人工會理事長，不錯喔！這符合法令嗎？」

南市勞工局長王鑫基答詢時面有難色，他說，根據該工會章程規定，擁有職業汽車駕駛執照是可以加入，至於有沒有從事該工作，他無法得知。

隨後輪到蔡育輝質詢時，蔡反擊說，「有人可能沒有說是我，但我自己自首」「有人做老師12年，都只上2節課，當理事長一次發文給2、300所學校，又沒遵守工會法和施行細則。」

蔡育輝說，他有職業駕照，也有領公司的薪水、做公司的生意、業務，有時司機人手不夠，也有幫忙出貨。有人可能不了解，這不能怪他。他繼承父親的事業，廿七歲就加入工會，他沒有加入資方的公會，勞保也是加入公司的勞保，他經得起檢驗。

他說，他長期都和民進黨幹部對嗆，「沒想到在野聯盟會自己攻擊己，我絕對經得起檢驗。」

據了解，過去，許又仁在當議員之前，為永康國中的老師，並擔任台南市教育產業工會理事長。當時，蔡育輝質詢時，多次點名批判許又仁及教育產業工會，也曾要求許又仁到議會「說明」，雙方長期互槓，也結下樑子。

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