潛艦國造案進度順利！ 合約設計輸出許可無虞

2019-03-28 13:21

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日針對潛艦國造案召開秘密會議，並邀國防部長嚴德發、海軍司令黃曙光列席備詢，該會議於稍早結束。該委員會召委、民進黨立委王定宇表示，今天為潛艦國造重要節點，軍方展示合約設計階段輸出許可，經委員會檢視皆無虞，都給予正面肯定。即日起，軍方潛艦國造案也將進入「細部設計」階段。

立法院外交及國防委員會今上午召開秘密會議，邀請嚴德發、黃曙光與海軍、台船、中科院、軍備局等少數官員出席，並秘密報告、備詢。為確保保密作業疏而不漏，更搬出俗稱「養機場」的手機保管箱，收納出席者手機。會議直至今天上午11點半左右結束。

國防部長嚴德發會後受訪表示，潛艦國造合約設計階段結束，接著進入細部設計階段，產製建造藍圖，並按此結構與取得裝備造出原型艦，預計2024年下水，目前進度一切正常。而立委關心的輸出許可部分，潛艦國造輸出許可分為設計階段和建造階段，前者都已取得。

王定宇受訪表示，今天為潛艦國造重要節點，國際上設計階段皆同，需有技術協助、系統商設備裝設、提供服務等，而今日百分之百檢視合約設計文件，看到各國提供文件，接下來到明年九月，軍方就要啟動細部設計工作，屆時包括實質造艦的施工藍圖等工作，並根據合約設計階段的輸出許可，取得細部裝備及備料。

為使潛艦案順利，王定宇說，我國仍要做到二件事，第一件事為極度保密，其二為有「備援」，國家級輸出許可不會只有一份，且備援的國家不同。待細部設計完成施工藍圖、取得實體裝備、完成材料備料，並建立規格清單後，就可開始動工造艦。

王定宇表示，第一階段輸出許可檢視完畢後，待明年九月細部設計階段完成後，立院會再做一次檢查。他強調，台灣海軍欲取得潛艦已幾十年，並非一任政府、一個世代就可完成，立委檢視相關輸出許可，都給予正面肯定，並透過秘密詢答釋疑，今天是個里程碑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/