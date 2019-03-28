轟蔡政府逢韓必反 國民黨團：韓會越打越紅

2019-03-28 13:10

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜上週密訪港澳中聯辦引發軒然大波，國家通訊傳播委員會（NCC）昨天也針對中天新聞台爭議新聞開罰100萬元；立法院國民黨團今天召開記者會挺韓，痛斥蔡政府逢韓必反、逢韓必打，但韓會越打越紅，NCC也根本是綠色恐怖、東廠再現，黨團書記長吳志揚還稱，警局向他爆料，上級下令不可以看中天電視台。

立委賴士葆痛斥，民進黨過去是逢韓必反，現在變成逢韓必打，蔡賴現在正在角逐初選，兩人都狂打韓國瑜，但越打，韓國瑜會越來越紅。

立委林奕華也說，NCC、陸委會都加入打手行列，綠色恐怖環繞台灣，但韓國瑜賣了52億元農產品，難道不值得高興？不是在為高雄拚經濟？為什麼要把事務性行程無限上綱到政治行為，抹紅、抹黑？台灣再這樣，大家都受不了了！

立委林德福指出，NCC目前開罰的9個案例中有5個關於韓國瑜，擺明就是設定目標，NCC變成髒兮兮，擺明就是打手，把魔手伸進獨立單位。賴士葆也批，NCC本應獨立行使職權，現在卻聽命皇權，自甘墮落成為打手。

吳志揚痛斥，NCC根本是第3個東廠，第一個是打擊異己的促轉會、第二個是打壓公投的中選會、第三個就是NCC，也質疑，NCC是否受到高層施壓開罰特定媒體，管控特定人物的報導；他還說，有警局內部人員透露，接到上級命令，不得看中天電視台，蔡政府必須說清楚、講明白。

立委陳玉珍痛批，民進黨現在決定新聞報什麼，接下來是不是要控制民眾想什麼、說什麼，根本是民主大倒退，呼籲全國人民明年把民進黨下架；童惠珍也痛斥，民進黨這麼明顯的公權力介入，根本是把台灣人民當白癡。

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