遠雄大巨蛋闖關失敗！委員開罵：又不是在看卡通片

2019-03-28 13:05

〔記者郭安家／台北報導〕遠雄大巨蛋今上午送至台北市都市設計審議委員會闖關，但遠雄昨傍晚才送交人潮疏散電腦模擬動畫，都審委員不滿根本不夠時間審視、「又不是在看卡通影片」；都審會從今上午9點開至12點40分，都審會主席、都發局長黃景茂裁示下次再開。

遠雄報告，以大巨蛋5萬9833、8萬3733容留人數模擬，大巨蛋人潮可8分鐘離開觀眾席到走廊、15分離開場館。但有都審委員發現，遠雄模擬已設定火災時消防車就停在現場，無法釐清進場狀況。而遠雄昨晚才提供模擬動畫，委員更表示審不下去，還有委員說他從國外審到國內，從沒遇過此狀況，必需要有足夠時間看，又不是在看卡通影片。

現場還發生小插曲，都審委員、前交通局長鍾慧瑜表示，大巨蛋交通問題應不是問題，附近有捷運板南線、松山線可容納人潮，且高雄世運場館一樣容納5萬人，假如高雄都可以、台北交通設施也可以。新仁里里長吳建德打斷鍾發言，並嗆說，拿高雄交通跟台北比，高雄路是多寬、幾部車？台北市幾部？完全違背現況「妳吃雞腿飯的！」

吳建德也當場詢問都審會主席、都發局長黃景茂知道職棒幾點開打？疏散計畫到幾點？只見黃及委員們面面相覷答不出來，場面尷尬；吳才說，下午2點5分、5點5分、6點35分，他最大隱憂是「我們審半天，卻沒人知道職棒幾點打」、「我們的守門人都不知道」。

遠雄代表回應，2018年240場賽事沒有2點5分賽事，不敢說未來沒有，但2018平均入場人數5千多人，當天觀眾席可能幾千人，好吧！頂多就1萬人，但遠雄以 4萬人進行模擬，而總冠軍賽、經典賽4萬人左右，開賽時間則晚間6、7點，職棒對附近交通影響相對小。

遠雄建設總經理湯佳峯說，這案子審很久，不清楚要怎麼審，每次委員都有新議題不斷提出，且歸責遠雄好像故意回復不清楚。他還說，抱歉，都審會承辦員沒說要何時提供電腦模擬資料，如果是違反規定太晚提供，那今天可不用開會；他還請委員提供消防車模擬軟體，遠雄下午就去買。

特別是，前都發局長林洲民昨於臉書批，遠雄昨傍晚才交電腦模擬，他任內不會受理今天都審會。面對都審委員質疑，黃景茂也說，要請遠雄提前送件給委員，「這也是我們林前局長提醒」。

都審委員也認為防災避難容留人數的電腦模擬的人員避難步行速度，應納入每秒0.6公尺，才可包含相關狀況。黃景茂裁示，仍以台北市政府提的安檢標準每秒1.2公尺為基準，但遠雄需把委員建議納入下次模擬。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/