訪中聯辦被質疑賣台 韓國瑜氣憤：賣菜賣水果怎會賣台！

2019-03-28 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜無預警訪問港、澳中聯辦，更和中國國台辦主任劉結一在中國深圳會面，國安局長彭勝竹直稱此舉有「掉入統戰陷阱的可能性」，許多輿論更質疑可能賣台。對此韓國瑜今（28）日受訪時按耐不住火氣，大罵「高雄市長能賣台嗎？」、「只知道賣菜賣水果賣魚而已，怎麼會賣台？」

韓國瑜表示，行程中所有的團員都是集體行動，自己知道民進黨這兩天一直在修理、批判他，說去中聯辦就是要賣台，「高雄市長能賣台嗎？」、「高雄市長去跟中聯辦吃一頓飯，帶著老婆，帶著市府官員，還有十幾個高雄市議員陪同，然後這種狀態之下，吃完飯喝完酒，準備賣台了嗎？」

韓國瑜質問，到底要如何賣？自己只知道賣菜賣水果賣魚而已，怎麼會賣台？「我們哪有權力去賣台？這個被無限放大，這個非常無聊」。

韓國瑜痛批民進黨，執政3年，有辦法就讓人民過好日子，解決農漁民低薪的問題，把各行各業弄的興旺，「我韓國瑜投你民進黨一票也可以」、「你為什麼要這樣扭曲來看我們」，韓國瑜說：「你看我們的眼睛、我們的表情，我們這6天非常疲倦，就是要幫基層的農產品漁產品找通路，這跟賣台有什麼關係？」

韓國瑜質疑，高雄市長可以賣台，那屏東縣長能不能賣台？台南市長能不能賣台？澎湖縣長能不能賣台？「胡說八道，哪有賣台跟著10個議員一起去賣台的？」、「所以民進黨這一連串的，太無聊了」。

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