大巨蛋都審遠雄報告問題多 委員直言「浪費時間」

2019-03-28 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北大巨蛋今召開第521次審議委員會，委員、遠雄、民間三方交鋒猛烈。會中有委員直言，遠雄的報告在細節上有許多問題，不但把模擬情境設定太過寬鬆，且許多內容都無修改，模擬結果甚至前一天才送到，直言本場會議是「浪放時間」。

遠雄今日針對三大議題：「人員疏散模擬」、「防災動線規劃」、「疏散接駁車路線」專案報告。有委員點破，遠雄的兩種疏散人數版本模擬皆達到「8分鐘離開觀眾席、15分鐘離開場館」的標準。但當中有些細節似乎避重就輕，像是模擬的預設立場是消防車、器具在疏散時已經就定位，以及遠雄引用內政部建研所「逃到戶外就算安全」的說法，是必須要參照「災害類別」、「避難因素」、「避難路徑」、「滯留人數」等四大要素來參照，而非直接擷取其中一句話當作標準，曲解了建研所的原意。

委員另指出，遠雄把疏散情境設定太寬鬆，避難民眾的行走速度太快，量體太大、緩衝太小，戶外空間也不足。其他問題還包括球場設置在地面10.5公尺以下，依規定不得設置觀眾席，這樣是否也代表沒辦法舉辦演唱會等其它活動？會中委員認為，遠雄的報告許多東西都沒有修改，模擬結果也在審議前一天才送達，根本沒有時間去細查，直言「今天開會浪費時間」。

今日大巨蛋都審備受外界關注，前台北市都發局長林洲民昨在臉書發文，指自己看了遠雄的遞件資料，發現內容並不到位，擔憂台北市長柯文哲遭蒙蔽，還要台北人一起看清楚今天的審查结果。

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