盼2020綠營勝選 獨派團體再開記者會挺賴

2019-03-28 12:15

〔記者黃欣柏／台北報導〕在前行政院長賴清德宣布爭取民進黨總統候選人後，與現任總統蔡英文的競合關係引起熱議。台灣社、台灣北社等獨派團體今為此召開記者會，呼籲民進黨一定要採取公平的初選機制，也希望最後民進黨能讓最強、最能勝選的賴清德出線應戰。

台灣北社社長李川信指出，去年民進黨大敗是因為很多人對蔡總統的施政不滿，大家都很擔心2020大選會輸掉，而且現在國民黨每個人都說要跟中國簽和平協議，這對台灣是很重要的訊息，2020年說不定是最後一次選舉，民進黨一定要推出最有勝算、最理想的候選人。

台灣公投護台灣聯盟總召蔡丁貴形容，2020大選就像足球比賽，很高興賴清德出來，跟蔡英文一起當民進黨的雙前鋒，未來兩個前鋒必須合作，不管是誰踢進臨門一腳，都比讓國民黨當選好，他也呼籲民進黨不要再採防衛性戰術，從初選開始就要修正政策來回應人民期待，兩個前鋒不要搶來搶去，這樣台灣就一定會贏。

台灣制憲基金會執行董事鄭文龍也表達挺賴立場，他以韓流現象為例，指高雄市長韓國瑜這個人「根本沒有內容」，是人民對小英施政的不滿激起了韓流，現在希望「清」流能出來戰勝亂流。他並強調，現在各項民調都顯示賴清德會贏，而且賴參選也已經激起綠營士氣，讓綠營支持者回流。

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏則從台美關係切入，指美國是台灣唯一的朋友，但這幾年美方對台灣釋出很多善意、給了很多橄欖枝，而且根據他在美國的經驗，其實美方也想要跟台灣建交，可惜蔡政府沒能把握、回應，台灣這時候必須要很清楚自己的角色。

楊憲宏也將矛頭指向台北市長柯文哲，指台灣不是柯文哲所說的「親美友中」，而是單純的「美國派」，他並痛批柯文哲對中國極盡諂媚，不但可恥，而且還可悲、可恨、可笑。

與會的台大教授賀德芬表示，她從去年1124選後就一直非常焦慮，因為大家都以為台灣還沒到懸崖邊緣，但事實上現在已經是生死存亡關頭，不但中國吞併台灣的野心越來越明顯，過去幾年也越來越多人敢挑戰政府，例如「50幾歲的女孩」跟韓國瑜，要避免死路一條，就要靠民進黨推出最可能勝選的人選。

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