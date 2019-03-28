台日漁業會議 重疊海域仍無共識

2019-03-28 12:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部今表示，「第8次臺日漁業委員會」第二輪會議3月26至27日在東京召開，針對「台日漁業協議」適用海域外的重疊經濟海域作業問題，台日雙方雖已坦誠交換意見，但仍未獲最終共識，雙方同意於四月中旬盡速提出最終方案，以確保雙方漁民權益。

台日雙方於民國102年4月10日簽署「台日漁業協議」，以和平方式解決雙方長期以來的漁業紛爭，並依協議成立「台日漁業委員會」。「第8次台日漁業委員會」本月5至7日於東京舉辦，會中針對「台日漁業協議」適用海域外的重疊經濟海域作業問題，台日雙方並未有共識，當時即同意在漁汛來臨前再次召開協商。

外交部今表示，「第8次臺日漁業委員會」第二輪會議中，台日雙方就「自動船舶辨識系統」（AIS）及船主責任險（P&I）等議題進行討論，我方並就協議適用海域外的重疊經濟海域作業問題向日方重申我方一貫立場。

外交部說，有關協議適用海域作業規則部分，雙方各自基於漁民權益及期待，雖已坦誠交換意見，惟仍未能獲致最終共識。鑒於4月份漁汛期迫近，臺日雙方同意在4月中旬前儘速提出最終方案，以確立本年度作業規則。

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