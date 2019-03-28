民調滿天飛 柯P：看看就好

2019-03-28 11:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉昨在中天政論節目《新聞龍捲風》公布最新民調，指台北市長柯文哲的民調近來急起直追，僅相差高雄市長韓國瑜4%，直言柯文哲還是很強，沒有遭邊緣化。對此，柯文哲今受訪表示，民調看看就好了。

不過近來民調滿天飛，除了美麗島電子報外，《新新聞》與《風傳媒》也委託台灣指標民調公司，針對六都市長就任3個月施政滿意度調查，指有45.5％台北市民不滿意柯文哲市政、32.4％高雄市民不滿意韓國瑜市政，且分別有47.5％及35.5％的市民，認為台北市、高雄市市政建設沒有進步。

柯文哲今受訪被問及怎麼看施政滿意度下滑，但總統大選支持度卻上升？柯文哲笑說「This is a another good question」，其實他也知道自己在台北市的支持度是最低的，這就叫做「距離美感效應」。

柯再次說，民調本來就是高高低低，前年世大運剛結束的時候，民調就很高，不過民調高高低低，反正就是每天認真做事，高高低低不要太在意，但就看一下。

話雖如此，本報今獨家報導，柯近期大動作將做事認真獲好評的文化局和觀傳局兩位副局長對調崗位，引發譁然，柯對此則稱是為了把台北市的文化和官汪資源做整合。

柯說，「這沒有問題啦！」因為北市有很多文化資源，希望用文化資源來推動觀光，所以將這兩個很有經驗的長官對調，讓觀光旅遊跟文化資源做整合。

至於北市府將在4月推出北市春遊補助計畫，4月1日展開至6月30日止，入住北市合法旅館及民宿，每房每晚最多補助500元之外，還可用7折優惠價格購買雙層觀光巴士票券。柯Ｐ化身宣傳大使笑說，這是利多，歡迎大家來台北市觀光旅遊。

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