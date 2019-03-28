怒批韓國瑜25分鐘！阿扁：韓當總統解放軍進來、台灣人出去

2019-03-28 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜率市府團隊出訪中國，與中國官員見面，表態支持九二共識，引發前總統陳水扁不滿，在「新勇哥物語」中，痛批韓國瑜，稱若不幸讓韓國瑜當總統，「解放軍進來，大家一起死！你要嗎？」

對於韓國瑜港澳行爭議，陳水扁在「新勇哥物語」395期中，開頭就點名批判韓國瑜，「韓國瑜市長你不要再騙了，你騙高雄人不夠還要騙台灣人，要當台灣總統，我不相信高雄人這麼好騙，我更不相信，善良的台灣人有這麼好騙。」

陳水扁強調，韓國瑜表態支持九二共識，就是接受一中原則、一國兩制，稱連馬英九都不敢這麼說，而韓在出訪前提此行不會提政治，阿扁反問接受九二共識，這樣不是說政治嗎？「以經濟包裝政治，犧牲台灣主權換來訂單」，而所謂的「訂單」也只是備忘錄、意向書，會不會兌現也是存在不確定性。

陳水扁怒批，這種「賣某做大舅」，還幫忙數鈔票，這有什麼好高興的。

最後陳水扁說出重話：「如果讓韓國瑜明年不幸當選總統，所謂的人進來貨出去，發大財變成解放軍進來，台灣人出去，大家一起死，你要嗎？」

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