全國首例處理鬥毆不力懲處警局長 張麗善：有必要嗎

2019-03-28 08:47

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣發生街頭鬥毆事件，警政署認定縣警局長未能宣達政策，轄區警方處置失當，將警局長黃勢清記過2次處分，成為此波第一個被處分的警局長，雲林縣長張麗善今天回應：有必要嗎？替員警叫屈。

今天在虎尾召開行動主管會報的張麗善指出，行政院長蘇貞昌拚治安的決心值得肯定，但以雲林縣而言，警力本來就非常缺乏，沒錢又沒人，但雲林所有員警仍力拚治安，屢屢破獲重大案件，在工作崗位上維護縣民的身家財產安全。

張麗善表示，據她了解，此一事件發生時警方就已經進行處理，但當事人不願提告，也拒絕製作筆錄，事後衍生街頭鬥毆，把責任全部歸諸警方沒有做好事前約制，才導致第二波砸車，實在不是警方之過，若高層還一路連坐，對基層辛苦的員警更不公平。

本月23日凌晨，雲林縣曾姓男子率眾持棍棒前往與曾有口角衝突的謝姓男子住處，砸毀謝男住處前的汽機車，當時現場情況遭民眾側錄，畫面PO上臉書社群，媒體進而報導。

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