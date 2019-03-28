台股盤前》大盤有望止穩 估短線偏多整理

2019-03-28 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕昨日加權指數開低震盪，終場下跌16.5點，跌幅0.16%，指數收在10542.7點；加權指數與台指期逆價差為22點，成交量1031.11億元。淨多單減少1432口，留倉淨多單口55849（TX+MTX/4）。現貨部分外資賣超台股20.49億元，三大法人現貨買賣超金額總計賣超11.8億元，外資在期現貨市場為偏空操作，台指期夜盤下跌18點，收在10502點。

外資未平倉臺指選擇權，多空淨額契約金額為160569元；昨日美國四大指數低檔震盪，道瓊指數跌幅0.13%、S&P500指數跌幅0.46%、那斯達克跌幅0.63%、費城半導體跌幅1.45%；台股VIX指數下降0.07，終場收在13.35，市場心態不悲觀，預估短期台指期將呈低檔震盪的格局。

今日觀察重點：

1. 美國商務部表示，1月份美國貿易逆差收斂至5110億美元，遠低於預期。最新一輪美中貿易談判將於週四 （28 日） 北京登場，美國總統川普表示，若與中方達成的協議不是「極好的協議」，他不會接受。由於擔心全球經濟增長放緩，美債殖利率持續下滑，美國 10 年期公債殖利率擴大跌幅至 14 個月最低，來到 2.386%。美國國際貿易委員會 （ITC）公布兩項蘋果與高通的專利糾紛裁定，兩家企業各獲一勝一負。波音週三宣布將進行軟體修復和一系列措施，改善波音 737 MAX 飛航安全，包括增加額外的飛行員培訓和駕駛艙警報。週三美股下跌，跌幅介於0.13至1.45％，美股四大指數短期整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於大盤止穩。

（2）均線：支撐為月線至10300點，壓力為5日線至10667點。

（3）技術指標：KD開口高檔向下，9日K值大於50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為134點附近，壓力為141點附近，KD技術指標開口向下，9日K值大於50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括晶圓代工、IC封測、PCB、散熱、PA、航太等。

4. 觀盤重點：週四為摩台指結算，觀察台股指數是否能守穩年線並收復5日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，選股方向可留意5G、PCB、工業4.0、IC設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、金融、高殖利率等。

5. 國發會27日發布2月景氣對策信號，綜合判斷分數減少3分至17分，再次以一分之差力守「黃藍燈」，景氣領先、同時指標仍持續下跌，國發會表示，雖然1月以20分之姿亮起黃藍燈，看似景氣轉好，但2月景氣對策信號再度減少3分，差一分就要再度步入的藍燈，距離景氣低迷僅有一步之遙，顯示景氣擴張力道仍然走緩。

6. 2204中華車董事會通過將現金減資案，擬讓股本大減60%，每股退給股東6元，由目前的138.4億元降低至55.36億元，股本減少高達83.04億元。

7. 大同集團財報連環爆，旗下面板廠2475華映昨（27）日宣布，去年大虧252.83億元，導致至去年底淨值轉負，股票面臨下市；2371大同受本業不佳與業外轉投資事業鉅額虧損拖累，去年稅後暴虧332.93億元，是公司成立百年來最慘。

8. 華為上半年重頭戲P30系列旗艦機種，昨（27）日於法國巴黎驚艷亮相，此系列最大賣點為華為與徠卡（Leica）聯合設計聚焦拍照功能，號稱可拍攝銀河系，其中P30 Pro是首款搭載「潛望式」鏡頭手機，預計4月初上市，搶攻上半年換機潮商機。華為供應鏈2330台積電、3008大立光、6510精測、3360尚立、4947昂寶-KY等受惠拉貨引擎啟動，第2季業績添柴火。

9. 電池模組大廠新普（6121）昨（27）日公布去年財報，全年稅後純益32.09億元，年增23%，每股純益（EPS）17.35元，為歷史新高。新普董事會決議擬配息11.5元，盈餘配發率66%，殖利率4.7%。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供

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