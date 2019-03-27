大巨蛋明開都審委員會 林洲民直呼：柯文哲被矇蔽了

2019-03-27 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市明天（3月28日）早上將召開大巨蛋設計第521次都審委員會，對此前都發局長林洲民今天（27日）晚間在臉書發文，除了表達自己對大巨蛋的5點意見，更直言台北市長柯文哲「被矇敝（蔽）了」。

根據林洲民的臉書指出，他近日透過台北市都市發展局公開網站，看完遠雄將在明天審查的送審資料後，針對遠雄送交的審查資料提出5點建言；1、遠雄的遞件內容，不盡清楚、不盡實在，2、遠雄的圖說，避重就輕，以圖表化的形式，企圖詮釋都市設計審議的議題，3、有關59833+ X, 或是，70000+ X, 和李董事長所言的「售價」無關，那是台北人的「公共安全」，4、遠雄直到今天傍晚，才交出電腦模擬；若以2018年之前的台北市都市發展局都審而言，在我任內，我是不會受理明天的審查案，4、柯市長，你被矇弊（蔽）了，明天的大巨蛋都審，申請人及設計人交給台北市都市發展局的內容，並不到位，5、綜合上述，明天早上，大巨蛋都審，台北人看清楚明天的審查结果！

林洲民強調，自己有鈴木一朗的「FOR THE UNIVERSAL SAKE OF COMMON KNOWLEDGE ⋯ING COMPLEX」，他關心台北市民的公共安全，要把那個跑到外野的棒球「救回來」。

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