博鰲會晤蕭萬長 李克強稱對台續推新措施

2019-03-27 22:34

〔記者鍾麗華／綜合報導〕博鰲亞洲論壇26至29日舉行，並於28日正式開幕。兩岸共同市場基金會榮譽董事長、前副總統蕭萬長率企業家近30人組團參加，今天與中國總理李克強會面約半小時。李克強致詞時表示，要注意聽取台商和台灣民眾的意見，根據需要繼續推出新的措施。

雙方會談對媒體開放約7分鐘，李克強在開場白中，重申堅持「九二共識」和「一個中國」的原則，「反對台獨」，表示要保持兩岸的和平發展，促進「和平統一」。

李克強稱，最近正在組織有關方面聽取台灣民眾和台商的意見，除檢視已公布交流措施的落實情況，也看還有哪些需要新公布的措施。新公布的措施一定是台灣民眾、台商希望得到的，不能中國方面自己畫個餅，而是要得到實實在在的成效，體現「兩岸一家親」該做的事。對台灣民眾到中國旅遊、學習、工作、生活、投資，都推動同等待遇。

蕭萬長表示，近年來，中國投資環境急遽改變，大幅升高投資經營成本；加上大型中企等供應鏈崛起，對台商在中國市場競爭也帶來很大壓力；而去年以來，美中貿易摩擦持續升高，以及中國經濟遭遇多年來罕見的下行壓力，許多台商都感受到不同程度的衝擊影響，可說是遭遇到的最大挑戰。

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