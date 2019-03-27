居中協調民進黨總統初選 卓榮泰：寧願被兩邊的人罵

2019-03-27 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德在領表宣布登記總統初選以後，各界對於他與總統蔡英文之間的競爭開始熱議，雙方支持者互相砲轟，讓不少民進黨支持者擔憂分裂。對此，黨主席卓榮泰不得不居中協調，而他稍早也於臉書一吐心聲，希望自己能夠找出最好的解決管道。

民進黨黨內「英德大戰」似乎讓黨主席卓榮泰有些兩相為難，而他今天稍早於臉書上吐露心聲，表示自己身為黨主席，必須居中協調兩方支持者論戰爭執，「協調的工作就是寧願被兩邊的人罵」，坦言「其實選邊站是最輕鬆的事但我不能，因為我要贏，我們要贏，台灣要贏！」而他自勉，同時也等同在勉勵黨，「唯有團結沒有敵人，唯有公平才能團結」。

網友除了留言鼓勵，有人認為民進黨內任何黨公職及各級民意代表都不應該在公開表態要支持，免得製造對立，讓蔡英文與賴清德來場公平之爭，「黨內初選公平競爭，誰出線就支持誰！」、「感謝卓榮泰主席護衛黨內的民主機制及核心價值」。

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